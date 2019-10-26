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    «Ростов» и «Сочи» огласили составы

    «Ростов» — «Сочи»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 14-го тура российской премьер-лиги.

    «Ростов»
    «Ростов»

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

    Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Шакуро, Полоз, Колдунов, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.63, на ничью — 3.80, тогда как на успех «Сочи» — 6.35.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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