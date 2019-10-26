Гендиректор «Уфы»: Игроки решили не общаться с прессой, пока не исправят ситуацию

Шамиль Газизов
«Уфа»
«В отдельно взятой игре все бывает. Сегодня, если быть честным, играли не лучшим образом. "Тамбов" был лучше, больше хотел победить и использовал свои моменты.
Мы будем делать выводы. Надеюсь, что эта игра даст нам пищу для размышлений. Лучше один раз получить по шапке, сделать выводы и двигаться дальше. Бывают игры, когда ничего не получается. Сегодня была одна из них.
Насколько я знаю, команда не будет общаться с прессой, пока не исправит ситуацию. Так решили сами ребята», — сказал Газизов Sport24. 0