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    Гендиректор «Уфы»: Игроки решили не общаться с прессой, пока не исправят ситуацию

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итог матча с «Тамбовом» (0:3) в 14-м туре РПЛ.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «В отдельно взятой игре все бывает. Сегодня, если быть честным, играли не лучшим образом. "Тамбов" был лучше, больше хотел победить и использовал свои моменты.

    Мы будем делать выводы. Надеюсь, что эта игра даст нам пищу для размышлений. Лучше один раз получить по шапке, сделать выводы и двигаться дальше. Бывают игры, когда ничего не получается. Сегодня была одна из них.

    Насколько я знаю, команда не будет общаться с прессой, пока не исправит ситуацию. Так решили сами ребята», — сказал Газизов Sport24. 0

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