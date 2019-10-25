ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинРПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
  • 21:24
    • «Рубин» и «Урал» не выявили победителя
  • 20:55
    • Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене
  • 20:43
    • Кравцов вернется в КХЛ
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
    Все новости спорта

    Роналду пропустит матч с «Лечче»

    Футбол Ювентус Лечче Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил состав команды на матч чемпионата Италии против «Лечче».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В составе не оказалось нападающего Криштиану Роналду, который получил дополнительное время на отдых от главного тренера Маурицио Сарри.

    До этой игры португалец целиком отыграл все встречи Серии А. В 14 матчах нынешнего сезона он забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

    Состав «Ювентус»: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марко Оливьери, Хан Кван Сон. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине
  • 23/10/2019 в 02:07
    •
  • Прогноз
  • «Лечче» — «Ювентус»
  • 1.72
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Монако» с надежной обороной «Нанта»?
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Лестер» имеет больше шансов на успех
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Помогут ли «желтой субмарине» родные стены?
  • «Вильярреал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси» Футбол «Челси» выдал лучшее выступление при ЛэмпардеРеакция прессы на матч «Аякс» — «Челси» Вчера в 18:180
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 17:36
    • Рублев проиграл Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
  • 13:37
    • Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 22:36
    • Докампо не намерен форсировать восстановление Граната, Старфельта и Бегича
  • 22:19
    • Парфенов похвалил своих игроков за ничью с «Рубином»
  • 22:08
    • Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • 21:55
    • «Авангард» всухую проиграл «Куньлуню»
  • 21:08
    • «Локомотив» расторг контракт с третьим бомбардиром команды
  • 19:35
    • Тим вышел в полуфинал турнира в Вене
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие