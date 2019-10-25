Роналду пропустит матч с «Лечче»

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил состав команды на матч чемпионата Италии против «Лечче».

В составе не оказалось нападающего Криштиану Роналду, который получил дополнительное время на отдых от главного тренера Маурицио Сарри.

До этой игры португалец целиком отыграл все встречи Серии А. В 14 матчах нынешнего сезона он забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

Состав «Ювентус»: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марко Оливьери, Хан Кван Сон. 0