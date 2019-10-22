«Ювентус» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

.AltАлексей Миранчук Московскийобъявил состав на гостевой матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Ювентус»: Щенсны, Сандру, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур — Хедира, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Роналду, Дибала.

Запасные: Буффон, Данилу, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демирал, Бернардески.

«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову — Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук — Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.23, на ничью — 6.82, тогда как на успех «Локомотива» — 17.75.

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