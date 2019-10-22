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    Сумеет ли «Локомотив» избежать поражения в Турине?

    «Ювентус» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Локомотив»
    «Локомотив»
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    Туринский клуб начал групповой этап Лиги чемпионов выездным матчем с мадридским «Атлетико». Итальянцы открыли счет во втором тайме и вели 2:0, но упустили победу на последних минутах.

    Во втором туре «Ювентус» на своем поле разгромил леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. Открыв счет в первом тайме, туринцы укрепили победу двумя голами после перерыва.

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    После этого «Ювентус» в рамках Серии А на выезде вырвал победу у миланского «Интера» (2:1), а после международной паузы на своем поле обыграл «Болонью» (2:1).

    В чемпионате Италии «Юве» после 8 туров возглавляет таблицу с 22 очками, на балл опережая «Интер». Разница мячей 15-7, 4 гола забил Криштиану Роналду.

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    • В группе Д «Ювентус» с 4 очками возглавляет квартет, обгоняя «Атлетико» по доп показателям. Разница мячей 5-2.

    «Локомотив»

    В Лиге чемпионов подопечные Юрия Семина стартовали, одержав непростую выездную победу над леверкузенским «Байером» (2:1). Открыв счет, россияне не смутились после автгола в свои ворота, вновь выйдя вперед.

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    Во втором туре «Локомотив» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:2). Продержавшись первый тайм, москвичи дважды пропустили сразу после перерыва.

    Затем, в рамках РПЛ «Локомотив» справился на своем поле с тульским «Арсеналом» (2:1) и в Грозном одержал победу над «Ахматом» (2:0).

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  • 06/10/2019

    • После 12 туров РПЛ «Локо» с 29 очками возглавляет таблицу, опережая «Зенит» по доп.показателям. Разница мячей 22-11, 5 мячей забил Гжегож Крыховяк, 4 Алексей Миранчук, по 3 Эдер и Федор Смолов.

    В группе Д «Локомотив» с 3 очками идет на 3-м месте, разница мячей 2-3.

    «Ювентус» — «Локомотив»: прогноз на тоталы

    Матч из-за травм пропустят Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов, Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук и Лука Джорджевич.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.22, победа «Локомотива» — 14.50, ничья в основное время — 6.25.

    В победе хозяев сомневаться не приходится, а учитывая количество травм в составе гостей, им вряд ли удастся ответить хотя бы забитым мячом.

    Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,50 и «фора "Ювентуса" (-1,5)» за 1,70. 0

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