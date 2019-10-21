Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»

Авторитетное французское издание France Football опубликовало имена претендентов на награду имени Льва Яшина, которая будет вручена лучшему вратарю года.

Данная награда учреждена в этом году, ее обладатель будет назван вместе с лауреатом «Золотого мяча».

Список номинантов выглядит следующим образом: Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Андре Онана («Аякс», Камерун), Войцех Щенсны («Ювентус», Польша), Ян Облак («Атлетико», Словения), Кепа Аррисабалага («Челси», Испания), Самир Ханданович («Интер», Словения), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия).

Отметим, что обладатель премии имени Льва Яшина будет объявлен на торжественной церемонии вручения наград France Football 2 декабря в Париже.

Лев Яшин — единственный в истории вратарь — обладатель «Золотого мяча». Он получил эту награду в 1963 году. 22 октября прославленному голкиперу исполнилось бы 90 лет. 0