Защитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки колена

«Бавария» на своем официальном сайте сообщила подробности травмы защитника команды

Футболист получил травму в гостевом матче Бундеслиги против «Аугсбурга» (2:2).

«Большой удар для Никласа Зюле и всей "Баварии". В гостевом матче против "Аугсбурга" центральный защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Такой диагноз был поставлен после обследования, проведенного врачом команды доктором Хансом-Вильхельмом Мюллером-Фольфартом. В воскресенье Зюле будет прооперирован», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах немецкой Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. 0