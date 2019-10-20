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    Защитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки колена

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    «Бавария» на своем официальном сайте сообщила подробности травмы защитника команды Никласа Зюле.

    Никлас Зюле
    Никлас Зюле

    Футболист получил травму в гостевом матче Бундеслиги против «Аугсбурга» (2:2).

    «Большой удар для Никласа Зюле и всей "Баварии". В гостевом матче против "Аугсбурга" центральный защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    Такой диагноз был поставлен после обследования, проведенного врачом команды доктором Хансом-Вильхельмом Мюллером-Фольфартом. В воскресенье Зюле будет прооперирован», — говорится в сообщении.

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