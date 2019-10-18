Тедеско: Должны адаптироваться под тех футболистов, которые есть в «Спартаке»

Новый главный тренерпообщался со СМИ перед своим первым матчем у руля команды.

«Прошло слишком мало времени, чтобы получить полную картину о команде и познакомиться со всеми должным образом. Но я вижу, что все ребята открыты для новых идей и готовы к работе. Лично моя адаптация проходит отлично. В клубе меня удивило прежде всего то, как люди любят свою работу. Этим нельзя не восхищаться», — приводит слова тренера официальный сайт «красно-белых».

Также Тедеско прокомментировал то, что в команде нет высокорослого форварда:

«Мы должны адаптироваться под тот подбор футболистов, который у нас есть. В этом заключается работа тренерского штаба. Команда, у которой есть большой нападающий, имеет несколько дополнительных сценариев для игры. Но мы постараемся найти оптимальную тактику, даже не имея исполнителя такого плана».

Напомним, Тедеско дебютирует на посту главного тренера «Спартака» матчем против «Рубина» 19 октября. 0