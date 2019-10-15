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    Рэпер Баста стал владельцем ростовского СКА

    Между тем Второй дивизион. Юг
    Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону, передает пресс-служба команды.

    Баста

    Сообщается, что музыкант закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие команды. Вакуленко будет заниматься в СКА развитием коммуникационных направлений, а также работой со спонсорами.

    «Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне.

    Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал Баста.

    После 13 игр сезона в ПФЛ ростовчане с 19 очками занимают восьмое место зоны «Юг». 0

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