Рэпер Баста стал владельцем ростовского СКА

Певец, известный под псевдонимом, стал владельцем футбольного клуба, передает пресс-служба команды.

Сообщается, что музыкант закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие команды. Вакуленко будет заниматься в СКА развитием коммуникационных направлений, а также работой со спонсорами.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне.

Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал Баста.

После 13 игр сезона в ПФЛ ростовчане с 19 очками занимают восьмое место зоны «Юг». 0