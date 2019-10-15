Лихтенштейн — Италия: счет матча 0:5, обзор голов

Сборнаяразгромилав матче отборочного турнира Евро-2020.

Подопечные Роберто Манчини, досрочно обеспечившие себе выход в финальную стадию чемпионата Европы, выиграли уже девятую игру подряд.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J Лихтенштейн — Италия — 0:5 (0:1) Голы: Бернардески, 2 (0:1). Белотти, 70 (0:2). Романьоли, 77 (0:3). Эль-Шаарави, 82 (0:4). Белотти, 90+2 (0:5)Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Вольфингер, 83), Геппель, Хофер, Март.Бюхель, Польверино (Н.Фрик, 56), Хаслер, Губзер (Я.Фрик, 63), СалановичИталия: Сиригу, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини, Ди Лоренцо, Кристанте, Верратти, Грифо, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Бернардески (Тонали, 74), БелоттиПредупреждения: Рехштайнер, 3. Тонали, 84

В другой встрече группы J Греция вырвала победу у Боснии и Герцеговины — 2:1, решающий мяч боснийцы провели в свои ворота на 88-й минуте.

Поражение Боснии и Герцеговины приблизило к Евро-2020 Финляндию. Финнам надо будет набрать в матчах с Лихтенштейном и Грецией два очка. 0