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    Италия одержала девятую подряд победу, греки одолели боснийцев

    Лихтенштейн — Италия: счет матча 0:5, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Греции Сборная Италии Футбол Италии Сборная Лихтенштейна Календарь Евро-2020Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2020.

    Италия уже вышла на Евро-2020
    Италия уже вышла на Евро-2020

    Подопечные Роберто Манчини, досрочно обеспечившие себе выход в финальную стадию чемпионата Европы, выиграли уже девятую игру подряд.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Лихтенштейн — Италия — 0:5 (0:1)
    Голы: Бернардески, 2 (0:1). Белотти, 70 (0:2). Романьоли, 77 (0:3). Эль-Шаарави, 82 (0:4). Белотти, 90+2 (0:5)Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Вольфингер, 83), Геппель, Хофер, Март.Бюхель, Польверино (Н.Фрик, 56), Хаслер, Губзер (Я.Фрик, 63), СалановичИталия: Сиригу, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини, Ди Лоренцо, Кристанте, Верратти, Грифо, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Бернардески (Тонали, 74), БелоттиПредупреждения: Рехштайнер, 3. Тонали, 84

    В другой встрече группы J Греция вырвала победу у Боснии и Герцеговины — 2:1, решающий мяч боснийцы провели в свои ворота на 88-й минуте.

    Поражение Боснии и Герцеговины приблизило к Евро-2020 Финляндию. Финнам надо будет набрать в матчах с Лихтенштейном и Грецией два очка. 0

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