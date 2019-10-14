Украина — Португалия: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:1) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Марлос навесил с углового, Патрисиу потащил удар Кривцова, но Яремчук оказался самым расторопным на добивании.

А на 27-й минуте Миколенко прорвался по левому флангу и вырезал передачу в штрафную, Ярмоленко оторвался от опекуна и аккуратно пробил в угол ворот.

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На 72-й минуте был назначен пенальти в ворота Украины. После удара Брумы мяч, после рикошета, попал в руку Степаненко, получившего вторую желтую карточку.

Криштиану Роналду уверенно реализовал пенальти, пробив мощно под перекладину, без шансов для Пятова.

Сборная Украины набрала 19 очков, расположилась на 1-м месте в группе B и досрочно вышла на Евро-2020. Португалия с 11 баллами располагается на 2-й строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B Украина — Португалия — 2:1 (2:0) Голы: Яремчук, 6 (1:0). Ярмоленко, 27 (2:0). Криштиану Роналду, 72 — с пенальти (2:1)Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Ярмоленко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка, 63), Яремчук (Коваленко, 73)Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Жоау Мариу (Брума, 68), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 46), Бернарду СилваПредупреждения: Степаненко, 25. Пепе, 26. Ярмоленко, 47. Зинченко, 90+4. Коваленко, 90+5Удаление: Степаненко, 72

В другом матче группы сборная Сербии на выезде победила команде Литвы — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился во втором тайме Александр Митрович, забивший на 48-й и на 53-й минуте.

Литовская команда ответила голом Донатас Казлаускаса на 79-й минуте.

Сербы занимают 3-е место в группе B, имея в активе 10 очков. Литва с 1 баллом располагается на последней строчке.

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