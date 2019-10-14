Украина — Португалия: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. Марлос навесил с углового, Патрисиу потащил удар Кривцова, но Яремчук оказался самым расторопным на добивании.
А на 27-й минуте Миколенко прорвался по левому флангу и вырезал передачу в штрафную, Ярмоленко оторвался от опекуна и аккуратно пробил в угол ворот.
На 72-й минуте был назначен пенальти в ворота Украины. После удара Брумы мяч, после рикошета, попал в руку Степаненко, получившего вторую желтую карточку.
Криштиану Роналду уверенно реализовал пенальти, пробив мощно под перекладину, без шансов для Пятова.
Сборная Украины набрала 19 очков, расположилась на 1-м месте в группе B и досрочно вышла на Евро-2020. Португалия с 11 баллами располагается на 2-й строчке.
В другом матче группы сборная Сербии на выезде победила команде Литвы — 2:1.
Дублем в составе победителей отметился во втором тайме Александр Митрович, забивший на 48-й и на 53-й минуте.
Литовская команда ответила голом Донатас Казлаускаса на 79-й минуте.
Сербы занимают 3-е место в группе B, имея в активе 10 очков. Литва с 1 баллом располагается на последней строчке.