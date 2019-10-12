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    Шевченко: На Португалию у Украины будет совсем другой настрой

    Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Португалии Португалия Сборная Сербии
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча с Литвой (2:0) и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Португалией.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    «Я доволен игрой и особенно тем, что ребята очень профессионально подошли к ней. Я настраивал их так, чтобы они поняли: в таких матчах нельзя допускать осечек. Меня очень вдохновляет тот факт, что команда сыграла сбалансированно. Плюс в защите мы действовали почти без ошибок — единственный полумомент у литовцев был уже в конце игры.

    Моя главная задача — выйти на Евро. Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией. Мне хочется, чтобы команда сыграла хорошо. Это соперник совершенно другого класса. И у ребят будет другой настрой. Важно показать хороший футбол. Тем более, будем играть в Киеве, где уже давно не было наших матчей. Больше чем уверен — нас ждет отличная поддержка», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

    Сборная Украины с 16 очками возглавляет турнирную таблицу группы B. В двух оставшихся матчах квалификации Евро-2020 команда Шевченко сыграет с Португалией (14 октября, Киев) и Сербией (17 ноября, Белград). 0

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