Шевченко: На Португалию у Украины будет совсем другой настрой

Главный тренер сборной Украиныпосле матча с Литвой (2:0) и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Португалией.

«Я доволен игрой и особенно тем, что ребята очень профессионально подошли к ней. Я настраивал их так, чтобы они поняли: в таких матчах нельзя допускать осечек. Меня очень вдохновляет тот факт, что команда сыграла сбалансированно. Плюс в защите мы действовали почти без ошибок — единственный полумомент у литовцев был уже в конце игры.

Моя главная задача — выйти на Евро. Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией. Мне хочется, чтобы команда сыграла хорошо. Это соперник совершенно другого класса. И у ребят будет другой настрой. Важно показать хороший футбол. Тем более, будем играть в Киеве, где уже давно не было наших матчей. Больше чем уверен — нас ждет отличная поддержка», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины с 16 очками возглавляет турнирную таблицу группы B. В двух оставшихся матчах квалификации Евро-2020 команда Шевченко сыграет с Португалией (14 октября, Киев) и Сербией (17 ноября, Белград). 0