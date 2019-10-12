Фернанду Сантуш: Португалия уже думает о решающей игре с Украиной

Главный тренер сборной Португалиипрокомментировал победу над командой Люксембурга (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Мы уже думаем о решающей игре с Украиной. Осталось четыре финала, этот окончен. Хотим закончить на первом месте в группе. В первые 25 минут мы играли очень хорошо, создавали моменты.

Затем Люксембург стал действовать лучше, но не создавал моментов. После второго гола игроки начали думать об Украине», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Украина продолжает возглавлять таблицу группы В с 16 очками после шести игр. Португальцы идут на втором месте с 11 очками после пяти встреч. 0