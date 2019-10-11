Исландия — Франция: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы сборныхна матч отборочного турнира Евро-2020.

С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон.

Исландия: Хальдорссон — Палссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, А. Скуласон — Гвюдмундссон, Б. Бьярнасон, Сигурьонссон, Траустасон — Сигторссон, Г. Сигурдссон.

Запасные — Кристинссон, И. Йонссон, Б. Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон, Херманнссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халльфредссон, Бедварссон.

Франция: Манданда — Павар, Лангле, Варн, Динь — Матюиди, Канте, Толиссо — Гризманн, Жиру, Коман.

Запасные — Ареола, Майньян, Кимпембе, Ндомбеле, Лемар, Бен Йеддер, Зума, Сиссоко, Сидибе, Иконе, Эрнандес, Плеа.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Франции. Коэффициент на ее победу — 1.55, на ничью — 4.22, тогда как на успех Исландии — 7.20.

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