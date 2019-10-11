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    Сигурдссон сыграет в старте Исландии на матч с Францией

    Исландия — Франция: составы, коэффициенты, онлайн

    Евро-2020 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии
    Определились стартовые составы сборных Исландии и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020.

    Исландия — Франция
    Исландия — Франция

    С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон.

    Исландия: Хальдорссон — Палссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, А. Скуласон — Гвюдмундссон, Б. Бьярнасон, Сигурьонссон, Траустасон — Сигторссон, Г. Сигурдссон.

    Запасные — Кристинссон, И. Йонссон, Б. Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон, Херманнссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халльфредссон, Бедварссон.

    Франция: Манданда — Павар, Лангле, Варн, Динь — Матюиди, Канте, Толиссо — Гризманн, Жиру, Коман.

    Запасные — Ареола, Майньян, Кимпембе, Ндомбеле, Лемар, Бен Йеддер, Зума, Сиссоко, Сидибе, Иконе, Эрнандес, Плеа.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Франции. Коэффициент на ее победу — 1.55, на ничью — 4.22, тогда как на успех Исландии — 7.20.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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