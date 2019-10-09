Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча против

«Мы уважаем соперника, настраиваемся на стопроцентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Нидерланды, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Также форвард обратился к шотландским журналистам:

«Вы странно к своей сборной относитесь. Это напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России. Очень крепкая команда, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и в "Ливерпуле", и в "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли их в Глазго, все поменялось в вашем понимании».

Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. 0