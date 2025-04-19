В рамках четвертьфинала PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок Гаджи Рабаданова и Марка Диакези в легком весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рабаданов — Диакези, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гаджи Рабаданов

Турнирное положение: Действующий чемпион PFL в легком весе. Ветеран промоушена с десятью победами подряд, представитель команды Хабиба Нурмагомедова.

Последние бои: В ноябре 2024 года Рабаданов нокаутировал Брента Примуса в финале прошлого сезона Гран-при PFL, а до этого за 2 минуты расправился с Майклом Дуфортом. Из последних пяти боев четыре завершил досрочно — три нокаутом и один сабмишеном. Его единственное поражение за последние пять лет случилось в 2021-м, но с тех пор Гаджи не знает равных.

Состояние бойца: Рабаданов универсал с уклоном в агрессивную борьбу и мощные удары. Он сочетает дагестанскую школу вольной борьбы с ударной техникой. В партере доминирует, но в последнее время все чаще заканчивает бои в стойке, демонстрируя прогресс. Россиянин прекрасно умеет наращивать давление, ломая ритм соперника.

Марк Диакези

Турнирное положение: Бывший боец UFC, перешедший в PFL после скромных результатов в элитном промоушене. Опытный середняк с 18-ю победами в ММА, но без выдающихся достижений.

Последние бои: В сентябре 2024 года Диакези победил Тима Уайлда единогласным решением, но до этого дважды проигрывал в Bellator. Из последних десяти боев лишь два завершил досрочно (оба сабмишном). Последний нокаут Марка был еще в 2017 году, когда он выступал в региональных лигах.

Состояние бойца: Диакези опытный ударник с хорошим джебом, но его стиль стал предсказуемым. В стойке он редко рискует, предпочитая работать на длинной дистанции. Обладает неплохим уровнем атакующей борьбы, но у при этом у него слабая защита от тейкдаунов (блокирует лишь 42% переводов).

После 32 лет скорость и выносливость Марка начали снижаться, что особенно заметно в третьем раунде.

Статистика для ставок

Диакези выиграл лишь один раз за 3 боя

У Рабаданова 10 побед подряд в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Рабаданова явным фаворитом. Победа россиянина оценивается коэффициентом 1.10, тогда как на триумф Диакези можно поставить за 7.00.

Прогноз: Марк, несмотря на опыт, вряд ли сможет противостоять такому напору. Его попытки сохранить дистанцию будут сорваны уже в первом раунде, а в партере в защитных действиях британец слаб — три из семи поражений в ММА были сабмишеном. Гаджи, скорее всего, он завершит схватку досрочно. Даже если Марк продержится до третьего раунда, выносливости ему явно не хватит.

Ставка: Тотал меньше 2.5 раундов за 2.95.