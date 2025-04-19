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    Рабаданов — Диакези. Ставка (к. 2.95) и прогноз на ММА, PFL Tournament 3, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рабаданов — Диакези
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    Марк Диакези
    В рамках четвертьфинала PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок Гаджи Рабаданова и Марка Диакези в легком весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рабаданов — Диакези, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гаджи Рабаданов

    Турнирное положение: Действующий чемпион PFL в легком весе. Ветеран промоушена с десятью победами подряд, представитель команды Хабиба Нурмагомедова.

    Последние бои: В ноябре 2024 года Рабаданов нокаутировал Брента Примуса в финале прошлого сезона Гран-при PFL, а до этого за 2 минуты расправился с Майклом Дуфортом. Из последних пяти боев четыре завершил досрочно — три нокаутом и один сабмишеном. Его единственное поражение за последние пять лет случилось в 2021-м, но с тех пор Гаджи не знает равных.

    Состояние бойца: Рабаданов универсал с уклоном в агрессивную борьбу и мощные удары. Он сочетает дагестанскую школу вольной борьбы с ударной техникой. В партере доминирует, но в последнее время все чаще заканчивает бои в стойке, демонстрируя прогресс. Россиянин прекрасно умеет наращивать давление, ломая ритм соперника.

    Марк Диакези

    Турнирное положение: Бывший боец UFC, перешедший в PFL после скромных результатов в элитном промоушене. Опытный середняк с 18-ю победами в ММА, но без выдающихся достижений.

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    • Последние бои: В сентябре 2024 года Диакези победил Тима Уайлда единогласным решением, но до этого дважды проигрывал в Bellator. Из последних десяти боев лишь два завершил досрочно (оба сабмишном). Последний нокаут Марка был еще в 2017 году, когда он выступал в региональных лигах.

    Состояние бойца: Диакези опытный ударник с хорошим джебом, но его стиль стал предсказуемым. В стойке он редко рискует, предпочитая работать на длинной дистанции. Обладает неплохим уровнем атакующей борьбы, но у при этом у него слабая защита от тейкдаунов (блокирует лишь 42% переводов).

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    После 32 лет скорость и выносливость Марка начали снижаться, что особенно заметно в третьем раунде.

    Статистика для ставок

    • Диакези выиграл лишь один раз за 3 боя

    • У Рабаданова 10 побед подряд в ММА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Рабаданова явным фаворитом. Победа россиянина оценивается коэффициентом 1.10, тогда как на триумф Диакези можно поставить за 7.00.

    Прогноз: Марк, несмотря на опыт, вряд ли сможет противостоять такому напору. Его попытки сохранить дистанцию будут сорваны уже в первом раунде, а в партере в защитных действиях британец слаб — три из семи поражений в ММА были сабмишеном. Гаджи, скорее всего, он завершит схватку досрочно. Даже если Марк продержится до третьего раунда, выносливости ему явно не хватит.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 раундов за 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рабаданов — Диакези?

    Матч Рабаданов — Диакези состоится 19 апреля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рабаданов — Диакези?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рабаданов — Диакези?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 2.95 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рабаданов — Диакези?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рабаданов — Диакези?

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят Рабаданова явным фаворитом. Победа россиянина оценивается коэффициентом 1.10, тогда как на триумф Диакези можно поставить за 7.00.

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    Рабаданов — Диакези: прогноз и ставка за 2.95 , статистика, коэффициенты матча 19.04.202504:00. Чемпион из команды Хабиба деклассирует экс-бойца UFC?
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