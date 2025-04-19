Мурад Рамазанов
Турнирное положение: Полуфиналист прошлого сезона PFL. Ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова, известен универсальным стилем с уклоном на борьбу.
Последние бои: В 2024 году Рамазанов дважды уступил Шамилю Мусаеву — сначала на групповом этапе, затем в полуфинале. До этого одержал четыре победы подряд, включая сабмишен над Лауреано Старополи. Переход в средний вес связан с тяжелыми весогонками — в новом дивизионе Мурад выглядит более энергоэффективным.
Состояние бойца: Рамазанов классический борец. Его сильные стороны — это клинч, тейкдауны и удушающие приемы (4 победы сабмишном в ММА). В стойке работает аккуратно, пропуская мало ударов. Главная задача — не дать Джеффри работать многоударными комбинациями, перевести бой на канвас и измотать соперника.
Аарон Джеффри
Турнирное положение: Ветеран Bellator и LFA, дебютант PFL. Дважды провалил попытки попасть в UFC, уступив в Contender Series Брендану Аллену и Каю Борральо.
Последние бои: В сентябре 2024 года Джеффри одержал важную победу решением над Дугласом Лимой, но до этого проиграл раздельным вердиктом Фабиану Эдвардсу. Из последних пяти поединков три выиграл, два проиграл — все решениями, кроме одного нокаута в 2022 году.
Состояние бойца: Джеффри ударник с впечатляющей нокаутирующей силой (9 побед нокаутами ММА) и внушительным размахом рук в 189 см. Его слабость — защита от тейкдаунов и работа в партере. В стойке старается держать дистанцию, бьет жестко, но предсказуемо.
Если не сможет остановить переводы Рамазанова, рискует провести весь бой под контролем.
Статистика для ставок
- Из последних пяти поединков Джеффри три выиграл, два проиграл
- Рамазанов выиграл 4 раза за последние 6 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Мурада Рамазанова. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Джеффри можно поставить за 2.81.
Прогноз: Рамазанову невыгодно затягивать бой в стойке — его задача с первых минут давить в клинче, переводить Джеффри в партер и искать сабмишны. Аарон, в свою очередь, будет работать джебом и лоу-киками, стараясь сохранить дистанцию. Однако его слабая защита от тейкдаунов (60% в последних боях) играет на руку Мураду. Ключевой момент — выносливость. Рамазанов привык к высокому темпу в партере, а Джеффри часто устает после второго раунда.
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Ставка: Победа Мурада Рамазанова по очкам за 1.90.