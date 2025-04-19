В рамках четвертьфинала PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок с участием Мурада Рамазанова Аарона Джеффри в среднем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рамазанов — Джеффри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мурад Рамазанов

Турнирное положение: Полуфиналист прошлого сезона PFL. Ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова, известен универсальным стилем с уклоном на борьбу.

Последние бои: В 2024 году Рамазанов дважды уступил Шамилю Мусаеву — сначала на групповом этапе, затем в полуфинале. До этого одержал четыре победы подряд, включая сабмишен над Лауреано Старополи. Переход в средний вес связан с тяжелыми весогонками — в новом дивизионе Мурад выглядит более энергоэффективным.

Состояние бойца: Рамазанов классический борец. Его сильные стороны — это клинч, тейкдауны и удушающие приемы (4 победы сабмишном в ММА). В стойке работает аккуратно, пропуская мало ударов. Главная задача — не дать Джеффри работать многоударными комбинациями, перевести бой на канвас и измотать соперника.

Аарон Джеффри

Турнирное положение: Ветеран Bellator и LFA, дебютант PFL. Дважды провалил попытки попасть в UFC, уступив в Contender Series Брендану Аллену и Каю Борральо.

Последние бои: В сентябре 2024 года Джеффри одержал важную победу решением над Дугласом Лимой, но до этого проиграл раздельным вердиктом Фабиану Эдвардсу. Из последних пяти поединков три выиграл, два проиграл — все решениями, кроме одного нокаута в 2022 году.

Состояние бойца: Джеффри ударник с впечатляющей нокаутирующей силой (9 побед нокаутами ММА) и внушительным размахом рук в 189 см. Его слабость — защита от тейкдаунов и работа в партере. В стойке старается держать дистанцию, бьет жестко, но предсказуемо.

Если не сможет остановить переводы Рамазанова, рискует провести весь бой под контролем.

Статистика для ставок

Из последних пяти поединков Джеффри три выиграл, два проиграл

Рамазанов выиграл 4 раза за последние 6 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Мурада Рамазанова. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Джеффри можно поставить за 2.81.

Прогноз: Рамазанову невыгодно затягивать бой в стойке — его задача с первых минут давить в клинче, переводить Джеффри в партер и искать сабмишны. Аарон, в свою очередь, будет работать джебом и лоу-киками, стараясь сохранить дистанцию. Однако его слабая защита от тейкдаунов (60% в последних боях) играет на руку Мураду. Ключевой момент — выносливость. Рамазанов привык к высокому темпу в партере, а Джеффри часто устает после второго раунда.

Ставка: Победа Мурада Рамазанова по очкам за 1.90.