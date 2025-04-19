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    Рамазанов остановит Джеффри и выйдет в полуфинал Гран-при PFL?

    Рамазанов — Джеффри. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, PFL Tournament 3, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рамазанов — Джеффри
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    Аарон Джеффри
    В рамках четвертьфинала PFL Tournament 3 19 апреля состоится поединок с участием Мурада Рамазанова Аарона Джеффри в среднем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рамазанов — Джеффри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мурад Рамазанов

    Турнирное положение: Полуфиналист прошлого сезона PFL. Ученик школы Абдулманапа Нурмагомедова, известен универсальным стилем с уклоном на борьбу.

    Последние бои: В 2024 году Рамазанов дважды уступил Шамилю Мусаеву — сначала на групповом этапе, затем в полуфинале. До этого одержал четыре победы подряд, включая сабмишен над Лауреано Старополи. Переход в средний вес связан с тяжелыми весогонками — в новом дивизионе Мурад выглядит более энергоэффективным.

    Состояние бойца: Рамазанов классический борец. Его сильные стороны — это клинч, тейкдауны и удушающие приемы (4 победы сабмишном в ММА). В стойке работает аккуратно, пропуская мало ударов. Главная задача — не дать Джеффри работать многоударными комбинациями, перевести бой на канвас и измотать соперника.

    Аарон Джеффри

    Турнирное положение: Ветеран Bellator и LFA, дебютант PFL. Дважды провалил попытки попасть в UFC, уступив в Contender Series Брендану Аллену и Каю Борральо.

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    • Последние бои: В сентябре 2024 года Джеффри одержал важную победу решением над Дугласом Лимой, но до этого проиграл раздельным вердиктом Фабиану Эдвардсу. Из последних пяти поединков три выиграл, два проиграл — все решениями, кроме одного нокаута в 2022 году.

    Состояние бойца: Джеффри ударник с впечатляющей нокаутирующей силой (9 побед нокаутами ММА) и внушительным размахом рук в 189 см. Его слабость — защита от тейкдаунов и работа в партере. В стойке старается держать дистанцию, бьет жестко, но предсказуемо.

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    Если не сможет остановить переводы Рамазанова, рискует провести весь бой под контролем.

    Статистика для ставок

    • Из последних пяти поединков Джеффри три выиграл, два проиграл

    • Рамазанов выиграл 4 раза за последние 6 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Мурада Рамазанова. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Джеффри можно поставить за 2.81.

    Прогноз: Рамазанову невыгодно затягивать бой в стойке — его задача с первых минут давить в клинче, переводить Джеффри в партер и искать сабмишны. Аарон, в свою очередь, будет работать джебом и лоу-киками, стараясь сохранить дистанцию. Однако его слабая защита от тейкдаунов (60% в последних боях) играет на руку Мураду. Ключевой момент — выносливость. Рамазанов привык к высокому темпу в партере, а Джеффри часто устает после второго раунда.

    Ставка: Победа Мурада Рамазанова по очкам за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рамазанов — Джеффри?

    Матч Рамазанов — Джеффри состоится 19 апреля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рамазанов — Джеффри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мурада Рамазанова .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рамазанов — Джеффри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мурада Рамазанова » с коэффициентом у букмекеров 1.90 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рамазанов — Джеффри?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рамазанов — Джеффри?

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Мурада Рамазанова. Его победа оценивается коэффициентом 1.44, тогда как успех Джеффри можно поставить за 2.81.

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    Рамазанов — Джеффри: прогноз и ставка за 1.90 , статистика, коэффициенты матча 19.04.202503:00. Рамазанов остановит Джеффри и выйдет в полуфинал Гран-при PFL?
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