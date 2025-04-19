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    С кем сыграет «Оклахома» в плей-офф?

    Мемфис — Даллас. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Даллас»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
    В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2025 года

    Мемфис

  • НБА. Плей-офф
    •  Мемфис 04:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занял итоговое 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» упустил первую возможность, чтобы пробиться в плей-офф, проиграв в первом раунде плей-ин «Голден Стэйт» (116:121). Права на ошибку у команды больше нет. Победа над «Далласом» гарантирует место в плей-офф, поражение — завершение сезона.

    Мемфис — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся травмированные игроки Брэндон Кларк и Зион Пуллин, у них повреждено колено. С травмой запястья из строя выбыл Джейлен Уэллс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Мемфис» выиграл у «Шарлотт» (124:100), «Далласа» (132:97), проиграл «Денверу» (109:117), «Миннесоте» (125:141).

    «Даллас»

    Турнирное положение: Команда из штата Техас финишировала в турнирной таблице Запада на 10 месте при 39 победах и 43 поражениях.

    Последние матчи: «Даллас» уже одержал одну победу в плей-ин, выиграв у «Сакраменто» (120:106). Решающую роль в матче сыграл Энтони Дэвис, забросив 27 очков. Таким образом ковбои выиграли битву за 9 строчку, впереди решающее сражение, которое может позволить «Маверикс» занять 8 место и попасть в плей-офф

    Не сыграют: В лазарете «Далласа» с травмой колена находится Кайри Ирвинг.

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    Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Даллас» выиграл у «Торонто» (124:102) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135), «Мемфису» (97:132).

    Статистика для ставок

    • В плей-ин «Мемфис» проиграл «Голден Стэйт» (116:121)

    • В плей-ин «Даллас» выиграл у «Сакраменто» (120:106)

    • В регулярном чемпионате «Мемфис» одержал три победы над «Далласом» (132:97, 122:111, 119:104)

    • В регулярном чемпионате «Даллас» одержал одну победу над «Мемфис» (121:116)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Далласа» — 3.10.

    Фора «Мемфис» (-6.5) и фора «Даллас» (+6.5) с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Даллас» может преподнести сюрприз «Мемфису», как 10 команда регулярного чемпионата, «ковбои» смогут дать бой фавориту.

    Ставка: Фора «Далласа» (+6.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлых встречах баскетболисты «Мемфиса» и «Далласа» забросили друг другу в среднем 240 очков.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мемфис — Даллас?

    Матч Мемфис — Даллас состоится 19 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мемфис — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Далласа» (+6.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мемфис — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Далласа» (+6.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мемфис — Даллас?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мемфис — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Далласа» — 3.10.

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    Мемфис — Даллас: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 19.04.202504:30. С кем сыграет «Оклахома» в плей-офф?
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