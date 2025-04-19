В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Мемфис» занял итоговое 8 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» упустил первую возможность, чтобы пробиться в плей-офф, проиграв в первом раунде плей-ин «Голден Стэйт» (116:121). Права на ошибку у команды больше нет. Победа над «Далласом» гарантирует место в плей-офф, поражение — завершение сезона.

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Не сыграют: В лазарете «гризли» находятся травмированные игроки Брэндон Кларк и Зион Пуллин, у них повреждено колено. С травмой запястья из строя выбыл Джейлен Уэллс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Мемфис» выиграл у «Шарлотт» (124:100), «Далласа» (132:97), проиграл «Денверу» (109:117), «Миннесоте» (125:141).

«Даллас»

Турнирное положение: Команда из штата Техас финишировала в турнирной таблице Запада на 10 месте при 39 победах и 43 поражениях.

Последние матчи: «Даллас» уже одержал одну победу в плей-ин, выиграв у «Сакраменто» (120:106). Решающую роль в матче сыграл Энтони Дэвис, забросив 27 очков. Таким образом ковбои выиграли битву за 9 строчку, впереди решающее сражение, которое может позволить «Маверикс» занять 8 место и попасть в плей-офф

Не сыграют: В лазарете «Далласа» с травмой колена находится Кайри Ирвинг.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Даллас» выиграл у «Торонто» (124:102) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135), «Мемфису» (97:132).

Статистика для ставок

В плей-ин «Мемфис» проиграл «Голден Стэйт» (116:121)

В плей-ин «Даллас» выиграл у «Сакраменто» (120:106)

В регулярном чемпионате «Мемфис» одержал три победы над «Далласом» (132:97, 122:111, 119:104)

В регулярном чемпионате «Даллас» одержал одну победу над «Мемфис» (121:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Далласа» — 3.10.

Фора «Мемфис» (-6.5) и фора «Даллас» (+6.5) с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Даллас» может преподнести сюрприз «Мемфису», как 10 команда регулярного чемпионата, «ковбои» смогут дать бой фавориту.

Ставка: Фора «Далласа» (+6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча. В прошлых встречах баскетболисты «Мемфиса» и «Далласа» забросили друг другу в среднем 240 очков.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.30.