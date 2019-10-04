«Вулверхэмптон» впервые за 39 лет победил в основной сетке еврокубка

добыл выездную победу надво втором туре Лиги Европы со счетом 1:0.

Единственный и победный гол на 4-й компенсированной минуте забил защитник «волков» Вилли Боли.

Таким образом, английская команда выиграла в основной сетке еврокубка впервые за 39 лет. В последний раз «Вулвз» добивались победы в евротурнире только в октябре 1980 года, когда на домашнем стадионе 1/32 Кубка УЕФА победили голландский ПСВ (1:0).

После двух туров «Вулверхэмптон» набрал 3 очка и занимает третье место в группе К. «Бешикташ» (0) занимает последнюю строчку в квартете. Лидируют «Брага» и братиславский «Слован» (по 4 очка). 0