Суарес не поможет сборной Уругвая в ближайших матчах

Нападающий «Барселоны»не отправится в расположение сборной Уругвая, сообщает пресс-служба каталонской команды.

По взаимному согласию медицинских служб «Барсы» и национальной команды футболист продолжит тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба.

Напомним, Суарес отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1). Став автором победного дубля. Он также вошел в сборную неделе по версии портала WhoScored.

Сборная Уругвая 12 и 15 октября проведет два товарищеских матча с командой Перу.

Suárez se quedará en Barcelona durante el parón de selecciones haciendo tratamiento médico. Los detalles 👇 https://t.co/IVUIuTAGk9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 октября 2019 г.

0