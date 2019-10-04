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    Суарес не поможет сборной Уругвая в ближайших матчах

    Товарищеские матчи Сборная Уругвая Сборная Перу
    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не отправится в расположение сборной Уругвая, сообщает пресс-служба каталонской команды.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    По взаимному согласию медицинских служб «Барсы» и национальной команды футболист продолжит тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба.

    Напомним, Суарес отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1). Став автором победного дубля. Он также вошел в сборную неделе по версии портала WhoScored.

    Сборная Уругвая 12 и 15 октября проведет два товарищеских матча с командой Перу.

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