Влашич: «Эспаньол» — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше

Футболист московскогорассказал журналистам « Известий » о своих ожиданиях по матчу с испанским. Поединок будет проведен сегодня и начнется в 19:55 по мск.

«Игра против "Лудогорца" оказалась очень тяжелой, но она была лишь первой в групповом турнире.

Следующий наш соперник "Эспаньол" — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу. Поможет ли ЦСКА не самая теплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с "Реалом", — заявил Влашич в интервью. 0