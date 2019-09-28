«Интер» остался лидером Серии А

Алексис Санчес
globallookpress.com
Сенси на 20 минуте матча пробил из-за пределов штрафной, однако мяч попал в своего и отрекошетил в другой угол, дезориентировав голкипера.
На 22 минуте «Интер» удвоил преимущество. Сделал это Алексис Санчес после передачи того же Сенси.
Герой второго эпизода был удален с поля. Это случилось на 46 минуте. Чилийцу выписали второй горчичник за симуляцию.
«Сампдория» «размочила» счет на 55 минуте. После передачи Линетты с мячом развернулся Янкто. Футболист точно пробил левой ногой в дальний угол ворот.
На 61 минуте Гальярдини получил точный пас в районе 11-метровой отметки. Игрок попытался быстро переправить мяч в ворота, однако положить снаряд в сетку удалось лишь со второй попытки.
Серия А. 6 тур
«Сампдория» — «Интер»
Голы: 0:1 — 20 Сенси, 0:2 — 22 Санчес, 1:2 — 55 Янкто, 1:3 — 61 Гальярдини«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Шабо, Колли, Депаоли (Бонаццоли, 56), Янкто, Экдаль (Роналду Виейра, 69), Ригони, Линетти (Капрари, 73), Берешиньски, Куальярелла«Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла, 65), Санчес, Мартинес (Лукаку, 56)Предупреждения: Бастони (10), Ригони (16), Линетти (33), Санчес (43), Шкриньяр (81)Удаления: Санчес (46)