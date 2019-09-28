«Интер» остался лидером Серии А

В 6 туре итальянской Серии Асмог защитить свое лидерство в турнирной таблице. Команда выиграла на выезде усо счетом 1:3.

Сенси на 20 минуте матча пробил из-за пределов штрафной, однако мяч попал в своего и отрекошетил в другой угол, дезориентировав голкипера.

На 22 минуте «Интер» удвоил преимущество. Сделал это Алексис Санчес после передачи того же Сенси.

Герой второго эпизода был удален с поля. Это случилось на 46 минуте. Чилийцу выписали второй горчичник за симуляцию.

«Сампдория» «размочила» счет на 55 минуте. После передачи Линетты с мячом развернулся Янкто. Футболист точно пробил левой ногой в дальний угол ворот.

На 61 минуте Гальярдини получил точный пас в районе 11-метровой отметки. Игрок попытался быстро переправить мяч в ворота, однако положить снаряд в сетку удалось лишь со второй попытки.