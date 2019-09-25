«Анже» победил «Тулузу» и догнал ПСЖ

В матче 7-го тура французской Лиги 1потерпела домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт лишь на 88-й минуте — отличился Рашид Алиуи, а на пятой компенсированной минуте он оформил дубль.

«Анже» набрал 15 очков и догнал лидирующий ПСЖ, которому еще предстоит провести своей матч. «Тулуза» на 14-м месте — 8 очков.

Еще в одном матче «Лилль» одержал домашнюю победу над «Страсбургом» — 2:0.

Счет на 43-й минуте открыл Виктор Осимхен, а на 64-й минуте Лоик Реми удвоил преимущество «догов».

«Лилль» с 13 очками расположился на 3-м месте, а «Страсбург» на 17-м месте — 6 очков.

«Нант» одержал домашнюю победу над «Ренном» (1:0), благодаря пенальти, реализованному Абдулайе Туре на 77-й минуте.

Отметим, что на 35-й минуте М'Байе Ньянг не забил пенальти в ворота хозяев.

«Нант» с 13 очками на 4-м месте, а «Ренн» с 11 очками на 8-й строке таблицы Лиги 1.

В другом матче «Лион» на выезде сыграл вничью с «Брестом» со счетом 2:2.

В составе хозяев поля дублем отметился Йоанн Кур (29-я и 85-я минуты). У гостей отличились Мусса Дембеле (28) и Максвелл Корне (69).

После этой игры «Лион» набрал девять очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Брест», имея в активе восемь очков, расположился на 13-м месте. 0