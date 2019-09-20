«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Мамаевым

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником

Соглашение «горожан» с футболистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся.

Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — сказано в сообщении, после которого клуб разместил видеозапись с лучшими моментами с участием Мамаева.

Осенью прошлого года Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы.

Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Лишь в сентябре 2019 года они вышли из колонии по УДО. 0