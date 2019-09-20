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    Кононов готов работать в «Спартаке» до побед

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча десятого тура российской Премьер-лиги с «Уфой» (0:1).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «В Уфе всегда тяжело играть: искусственное поле, атмосфера на трибунах, команда хорошо играет против лидеров, настраивается вдвойне. Наша игра — мы доминировали в плане контроля мяча и передач, но нам не хватило обострения и игры на последней трети поля. Игра в обороне: при таком ходе мы не так много позволили сопернику.

    С моей стороны, это плюс, если брать командную игру. В атаке нам нужно меньше терять мячей перед штрафной. Нам не хватает раскрепощенности. Самоотдача и настрой есть. Команда молодая. Мы только сейчас основательно работаем над командной игрой. Отсюда будут спады, но я верю, что будут победы. Такой период нам нужно перетерпеть всем вместе.

    Сколько есть времени на исправление ситуации? Если говорить о тренерах "Спартака": не будет побед, значит не будет меня. Я жду, когда мы будем побеждать. В раздевалке никаких повышенных тонов не было. Все наши разборы идут не на эмоциях.

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    • Я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально. Я готов работать в "Спартаке" до побед. Это самое главное — на остальные темы не хочу говорить.

    Хочу напомнить, что ушли много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем. Я настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто.

    В какой-то степени было определенной неожиданностью для меня, что я не могу быстро дать результат. У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты, и я уверен, что они будут прогрессировать», — приводит слова Кононова Sport24. 0

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