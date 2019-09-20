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    «Вулверхэмптон» проиграл дома «Браге», «Слован» вышел в лидеры группы K

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    На своем поле «Вулверхэмптон» с минимальным счетом проиграл «Браге». Первый тайм завершился с нулевым счетом. На 71 минуте встречи гости ушли в контратаку. Разогнал ее Галено, а затем он передал мяч на свободного Орта, который сильнейшим ударом вколотил мяч в сетку.

    Футболисты «Браги»
    Футболисты «Браги»

    Лига Европы. Группа K
    «Вулверхэмптон» — «Брага»
    Голы 0:1 — 71 Рикарду Орта«Вулверхэмптон» Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 80), Коуди, Беннетт, Кастро, Рубен Невеш, Гиббс-Уайт (Моутинью, 67), Дендонкер (Диогу Жота, 76), Боли, Хименес, Кутроне«Брага» Матеус, Бруно Виана, Секейра, Пабло, Эшгайю, Пальинья, Франсержио, Рикарду Орта (Мурило, 88), Андре Орта (Новайш, 86), Галено (Тринкау, 84), ПаулиньюПредупреждения Секейра (70), Матеус (78), Пальинья (90), Боли (90)

    «Слован» выиграл со счетом 4:2 у «Бешикташа». На 14 минуте хозяева открыли счет после точного удара Шпорара. Однако уже на 29 минуте Льяич со стороны гостей реализовал пенальти. А к концу первого тайма «Бешикташ» и вовсе вышел вперед благодаря автоголу Божикова.

    Во второй половине встречи «Слован» отметился три раза подряд. Дубль оформил Шпорар на 58 минуте. Победа была вырвана в добавленное время. Сначала Любичич после передачи Шпорара поставил шах, а затем Моха поставил сопернику мат.

    Лига Европы. Группа K
    «Слован» — «Бешикташ»
    Голы 1:0 — 14 Шпорар, 1:1 — 29, пенальти Ляйич, 1:2 — 45, автогол Божиков, 2:2 — 58 Шпорар, 3:2 — 90 Любичич, 4:2 — 90 Моха«Слован» Грейф, Медведев, Божиков, Вернон, Абена, Хольман, де Кампс (Любичич, 82), Моха, Рабиу (Байрич, 89), Дражич (Даниэл, 76), Шпорар«Бешикташ» Кариус, Ребошу, Вида, Руис (Хатчинсон, 74), Дуглас Перейра, Эль-Ненни, Токез, Нкуду (Ялчин, 82), Ляйич, Диаби (Ленс, 79), НайирПредупреждения Руис (8), де Кампс (28), Ляйич (37), Любичич (84)

    3 октября «Браге» предстоит очная встреча с лидером группы «Слованом», а «Вулверхэмптон» приедет в гости к «Бешикташу». 0

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