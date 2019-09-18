«Олимпиакос» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Греции, завершилась со счетом 2:2.

«Шпоры» вышли вперед на 26-й минуте, когда Гарри Кейн реализовал пенальти, который сам и заработал.

Спустя еще четыре минуты лондонцы упрочили свое преимущество. Прекрасным ударом метров с двадцати отметился Лукас Моура.

Греки сократили отставание за минуту до конца первого тайма. Даниэл Поденсе ворвался в чужую штрафную площадь и низом поразил дальний угол.

Отыгрались хозяева поля на 54-й минуте благодаря пенальти. Автором результативного удара стал Матье Вальбуэна.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур «Олимпиакос» (Греция) — «Тоттенхэм» (Англия) — 2:2 (1:2) Голы: Кейн, 26 — с пенальти (0:1). Лукас Моура, 30 (0:2). Поденсе, 44 (1:2). Вальбуэна, 54 — с пенальти (2:2)«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Вальбуэна (Бензиа, 69), Бухалакис, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89), Поденсе, Масурас (Ранджелович, 78)«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли (Сон Хын Мин, 73), Ндомбеле (Сиссоко, 62), Лукас Моура (Ламела, 76), КейнПредупреждения: Гильерме, 14. Уинкс, 88

В следующем туре «Олимпиакос» отправится в гости к «Црвене Звезде», а «Тоттенхэм» на своем поле примет «Баварию». 0