Хуммельс: «Боруссия» потеряла два очка в игре с «Барселоной»

Матс Хуммельс
globallookpress.com
«Мы не позволили сопернику создавать моменты. Счет после первого тайма правдиво отображал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться.
В конечном счете мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы сегодня играли, особенно во втором тайме», — цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.
Также в группе F выступаю миланский «Интер» и пражская «Славия», который свой матч также завершили вничью (1:1) на поле итальянского клуба.
Во втором туре «Боруссия» сыграет в Праге со «Славией», а «Барселона» дома примет «Интер». 0