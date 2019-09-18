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    Хуммельс: «Боруссия» потеряла два очка в игре с «Барселоной»

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Матс Хуммельс
    Матс Хуммельс

    «Мы не позволили сопернику создавать моменты. Счет после первого тайма правдиво отображал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться.

    В конечном счете мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы сегодня играли, особенно во втором тайме», — цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.

    Также в группе F выступаю миланский «Интер» и пражская «Славия», который свой матч также завершили вничью (1:1) на поле итальянского клуба.

    Во втором туре «Боруссия» сыграет в Праге со «Славией», а «Барселона» дома примет «Интер». 0

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