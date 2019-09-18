Хуммельс: «Боруссия» потеряла два очка в игре с «Барселоной»

Защитник дортмундскойпрокомментировал ничью с(0:0) в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не позволили сопернику создавать моменты. Счет после первого тайма правдиво отображал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться.

В конечном счете мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы сегодня играли, особенно во втором тайме», — цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.

Также в группе F выступаю миланский «Интер» и пражская «Славия», который свой матч также завершили вничью (1:1) на поле итальянского клуба.

Во втором туре «Боруссия» сыграет в Праге со «Славией», а «Барселона» дома примет «Интер». 0