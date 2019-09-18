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    «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»

    «Бавария» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Бавария» одержала победу над «Црвеной Звездой» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Кингсли Коман и Роберт Левандовски
    Кингсли Коман и Роберт Левандовски

    Встреча группы A, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0.

    Первый гол мюнхенцы забили на 34-й минуте. Иван Перишич с левого фланга сместился к штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, где Кингсли Коман в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

    Удвоил преимущество хозяев на 80-й минуте Роберт Левандовски, который воспользовался медлительностью защитников соперника и в падении протолкнул сферу в чужие ворота.

    Победную точку уже в компенсированное время поставил Томас Мюллер, замкнув передачу Тьяго Алькантары.

    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
    «Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (1:0)
    Голы: Коман, 34 (1:0). Левандовски, 80 (2:0). Мюллер, 90+1 (3:0)«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Эрнандез, Перишич (Гнабри, 66), Толиссо (Хави Мартинес, 65), Тиагу Алькантара, Коутинью (Мюллер, 83), Коман, Левандовски«Црвена Звезда»: Борьян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Жандер, Гарсия (Вуканович, 83), Каньяс, Йованчич (Вулич, 62), Марин, ван Ла Парра, Павков (Боаки, 70)Предупреждения: Дегенек, 51. Вулич, 90

    В следующем туре «Бавария» в Лондоне сыграет с «Тоттенхэмом», а «Црвена Звезда» на своем поле примет «Олимпиакос». 0

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