«Бавария» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы A, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0.

Первый гол мюнхенцы забили на 34-й минуте. Иван Перишич с левого фланга сместился к штрафной площади и навесил на дальнюю штангу, где Кингсли Коман в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

Удвоил преимущество хозяев на 80-й минуте Роберт Левандовски, который воспользовался медлительностью защитников соперника и в падении протолкнул сферу в чужие ворота.

Победную точку уже в компенсированное время поставил Томас Мюллер, замкнув передачу Тьяго Алькантары.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур «Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (1:0) Голы: Коман, 34 (1:0). Левандовски, 80 (2:0). Мюллер, 90+1 (3:0)«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Эрнандез, Перишич (Гнабри, 66), Толиссо (Хави Мартинес, 65), Тиагу Алькантара, Коутинью (Мюллер, 83), Коман, Левандовски«Црвена Звезда»: Борьян, Гобелич, Милунович, Дегенек, Жандер, Гарсия (Вуканович, 83), Каньяс, Йованчич (Вулич, 62), Марин, ван Ла Парра, Павков (Боаки, 70)Предупреждения: Дегенек, 51. Вулич, 90

В следующем туре «Бавария» в Лондоне сыграет с «Тоттенхэмом», а «Црвена Звезда» на своем поле примет «Олимпиакос». 0