«Зенит» готов дать Кокорину шанс вернуться в футбол

выступил с официальным заявлением касательно нападающего

В питерском клубе заявили, что готовы дать Кокорину шанс вернуться в футбол, а детали контракта огласят позже.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже», — сообщили в пресс-службе «Зенита»

«На протяжении всего разбирательства главный тренер "Зенита" поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — добавили в «Зените».

Напомним, 17 сентября Кокорин вышел на свободу из колонии. 0