Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Полузащитник, нападающийи брат форварда Кирилл освобождены из заключения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин и Павел Мамаев rfs.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Футболисты покинули исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Они оказались на свободе по УДО (условно-досрочному освобождению).

Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты. Утром к колонии приехала мать братьев Светлана Кокорина и отчим форварда и отец его брата Кирилл Логинов.

Братья Александр и Кирилл Кокорины решением Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев.

Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Если ходатайства об УДО не были бы удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен был пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины — до 7 декабря. 0