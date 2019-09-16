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    Каррера не получал конкретных предложений из России

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном назначении в один из клубов РПЛ.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    «Все конкретные предложения, которые мне поступали, — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали (»Динамо« и "Оренбург"), меня связывают только слухи. Что касается Ирана — да, было предложение, которое я не принял. Мне не понравился сам проект.

    Если проект для меня интересен — не вижу никаких проблем к нему склониться. Я могу принять любую команду, главное, чтобы можно было построить что-то важное. Поэтому не исключаю никакие команды, как в России, так и за рубежом.

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    • Повторюсь, за любым предложением должен стоять определенный проект. Работа тренера — тренировать. Само собой, любой специалист желает работать с топ-клубом, перед которым стоят высокие цели. Тем не менее в нетоповых клубах тоже можно добиться каких-то успехов, бороться за 6-7-е место в Премьер-лиге», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс». 0

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