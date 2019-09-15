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    «Сент-Этьен» и «Тулуза» поделили очки

    «Сент-Этьен» — «Тулуза»: счет матча 2:2, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Тулуза Нант Реймс Календарь Лиги 1
    «Сент-Этьен» в домашнем матче пятого тура французской Лиги 1 сыграл вничью с «Тулузой» — 2:2.

    Ромен Амума
    Ромен Амума

    Гости открыли счет на 15-й минуте, когда Макс-Ален Градель реализовал пенальти. Спустя девять минут Аарон Лейя-Исека удвоил преимущество подопечных Алена Казановы.

    «Зеленые» отыгрались благодаря дублю Ромена Амума, который в концовке первого тайма забил свой первый мяч, а на 56-й минуте установил окончательный результат.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Тулуза» занимает девятое место (8 очков), а «Сент-Этьен» — 15-е (5 очков).

    Ранее «Нант» с минимальным счетом обыграл «Реймс» и поднялся на третье место в турнирной таблице. 0

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