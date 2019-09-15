«Сент-Этьен» — «Тулуза»: счет матча 2:2, обзор голов

Ромен Амума
globallookpress.com
Гости открыли счет на 15-й минуте, когда Макс-Ален Градель реализовал пенальти. Спустя девять минут Аарон Лейя-Исека удвоил преимущество подопечных Алена Казановы.
«Зеленые» отыгрались благодаря дублю Ромена Амума, который в концовке первого тайма забил свой первый мяч, а на 56-й минуте установил окончательный результат.
В турнирной таблице Лиги 1 «Тулуза» занимает девятое место (8 очков), а «Сент-Этьен» — 15-е (5 очков).
Ранее «Нант» с минимальным счетом обыграл «Реймс» и поднялся на третье место в турнирной таблице. 0