Парфенов: Думаю, мы заслужили победу над «Спартаком»

Главный тренер «Урала»поделился впечатлениями после игры 9-го тура премьер-лиги со(2:1).

«Начали скованно. Мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву.

Просили контролировать стандарты, с которых "Спартак" в этом сезоне забил немало голов. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых ситуациях.

Начали играть повыше, использовать пространство за спинами крайних защитников "Спартака", как и просили до игры. Воспользовались этим и забили два мяча. Думаю, мы заслужили победу.

К чему готовились, то и увидели. Достаточно много индивидуальной игры, завязанной на исполнительском мастерстве.

В связи с этим просили игроков сыграть плотно и компактно на своей половине поля, и справились с этим», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс». 0