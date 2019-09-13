Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в августе

подвел итоги голосования в определении лучшего игрока команды по итогам августа.

Первое место в опросе среди болельщиков занял нападающий Мохамед Салах. Египтянин опередил Роберто Фирмино и Садио Мане.

В прошлом месяце Салах в шести матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Я счастлив получить эту награду, но, как я уже говорил раньше, самое главное для меня — победы. В прошлом месяце мы выиграли все матчи, добились хороших результатов, и теперь нам нужно продолжать. Мы провели хороший месяц. Мы выиграли трофей, а это всегда что-то особенное для команды», — цитирует Салаха пресс-служба мерсисайдцев.

«Ливерпуль» после четырех туров возглавляет таблицу АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка. 0