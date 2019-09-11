РФС на своем официальном сайте объявил о назначении судейских бригад на матчи 9-го тура российской Премьер-лиги.

Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ РФС LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Отметим, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матче между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов», а также она будет применяться в матче между московским «Динамо» и «Уфой».

13 сентября (пятница)

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

14 сентября (суббота)

«Спартак» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Тамбов» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

16 сентября (понедельник)

«Динамо» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 0