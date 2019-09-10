Уэльс одолел Белоруссию

обыграла(1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Кардиффе.

Единственный мяч провел на 17-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс, который забил уже 4 гола в шести последних встречах.

Товарищеский матч Уэльс — Белоруссия — 1:0 (1:0) Гол: Джеймс, 17Уэльс: Уорд, Дэйвис (Гантер, 90+1), Робертс, Родон, Мефам (Локьер, 77), Аллен, Уильямс, Джеймс (Бэйл, 50), Моррелл, Уилсон (Волкс, 89), Мур (Воукс, 75)Белоруссия: Плотников, Политевич, Поляков, Волков, Золотов, Бага (Драгун, 71), Яблонский (Маевский, 46), Бахар (В.Климович, 84), Ковалев (Эбонг, 46), Скавыш (Печенин, 76), Сигневич (Стасевич, 70)Предупреждение: Золотов, 57

В отборочной группе E чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса занимает 3-е место с 6 очками. 10 октября команда под руководством Райана Гиггза на выезде сыграет против Словакии.

Сборная Белоруссии после пяти сыгранных встреч в рамках отбора на Евро набрала 3 очка и занимает 4-е место в группе C. 10 октября белорусы дома сыграют с аутсайдером группы, сборной Эстонии. 0