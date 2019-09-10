Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА

Агент, представляющий форварда, прокомментировал информацию о возможном возвращении в РПЛ.

Ранее стало известно, что 30-летний бразильский футболист прилетел в Москву для завершения перехода в команду Дмитрия Хохлова.

«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или "Динамо"? Пока не знаю, где именно он окажется», — цитирует агента Sport24.ru.

Жонатас известен в России по выступлениям за казанский «Рубин», где он играл с 2016 по 2017 год и забил 16 мячей, после чего отправился в немецкий «Ганновер» за 9 млн евро.

Жонатас имеет статус свободного агента, поэтому может перейти в любой клуб без компенсации и после закрытия трансферного окна. 0