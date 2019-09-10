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    Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА

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    Агент Джейрон Фелисиану, представляющий форварда Жонатаса, прокомментировал информацию о возможном возвращении в РПЛ.

    Жонатас
    Жонатас

    Ранее стало известно, что 30-летний бразильский футболист прилетел в Москву для завершения перехода в команду Дмитрия Хохлова.

    «Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или "Динамо"? Пока не знаю, где именно он окажется», — цитирует агента Sport24.ru.

    Жонатас известен в России по выступлениям за казанский «Рубин», где он играл с 2016 по 2017 год и забил 16 мячей, после чего отправился в немецкий «Ганновер» за 9 млн евро.

    Жонатас имеет статус свободного агента, поэтому может перейти в любой клуб без компенсации и после закрытия трансферного окна. 0

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