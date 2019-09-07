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    Мамаев заявил о праве «Краснодара» разорвать контракт

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    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который 17 сентября выйдет на свободу, высказался о ситуации со своим контрактом, действующем до конца года.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    «У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из "Краснодара" я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение.

    Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

    О денежных штрафах мне ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась.

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    • "Краснодар" вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», — цитирует Мамаева «Говорит Москва». 0

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