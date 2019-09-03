Икарди: Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс»

Новичокпрокомментировал свой переход во французскую команду из миланского

Мауро Икарди twitter.com/psg_inside 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Хочу поблагодарить ПСЖ за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь своей команде пройти как можно дальше во всех турнирах.

ПСЖ стал международной футбольной силой и за последние годы привлек одних из сильнейших футболистов. Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего.

Я с нетерпением жду возможности сыграть на "Парк де Пренс" — стадионе, который известен своей красотой и страстью», — цитирует Икарди официальный сайт парижского клуба.

26-летний форвард перебрался в парижскую команду на правах аренды. Следующим летом французский клуб сможет выкупить игрока за 70 миллионов евро. 0