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    Икарди: Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс»

    Трансферы Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Интер
    Новичок «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал свой переход во французскую команду из миланского «Интера».

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    «Хочу поблагодарить ПСЖ за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь своей команде пройти как можно дальше во всех турнирах.

    ПСЖ стал международной футбольной силой и за последние годы привлек одних из сильнейших футболистов. Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего.

    Я с нетерпением жду возможности сыграть на "Парк де Пренс" — стадионе, который известен своей красотой и страстью», — цитирует Икарди официальный сайт парижского клуба.

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