«Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

Самарскиепотерпели домашнее поражение от московского(1:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Самарцы провели атаку левым флангом, Канунников дошёл до лицевой и прострелил в центр, а Соболев в падении вколотил мяч в сетку ворот «Спартака».

На 54-й минуте Тиль получил передачу на ход, дошёл до лицевой и прострелил, мяч после рикошета отскочил во вратарскую «Крыльев», а Ларссон аккуратно перебросил Рыжикова.

А в компенсированное время Бакаев стянул на себя двух соперников и отдал передачу к штрафной хозяев, Тиль принял мяч и пробил из-под защитника в нижний угол — Рыжиков не успел среагировать.

«Спартак» с 14-ю очками поднялся на второе место таблицы РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Зенитом».

«Крылья» с шесть очками занимают 13-ю строчку. 30 августа самарцы примут дома «Динамо».