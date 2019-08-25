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    «Спартак» вырвал волевую победу у «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» потерпели домашнее поражение от московского «Спартака» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Самарцы провели атаку левым флангом, Канунников дошёл до лицевой и прострелил в центр, а Соболев в падении вколотил мяч в сетку ворот «Спартака».

    На 54-й минуте Тиль получил передачу на ход, дошёл до лицевой и прострелил, мяч после рикошета отскочил во вратарскую «Крыльев», а Ларссон аккуратно перебросил Рыжикова.

    А в компенсированное время Бакаев стянул на себя двух соперников и отдал передачу к штрафной хозяев, Тиль принял мяч и пробил из-под защитника в нижний угол — Рыжиков не успел среагировать.

    «Спартак» с 14-ю очками поднялся на второе место таблицы РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Зенитом».

    «Крылья» с шесть очками занимают 13-ю строчку. 30 августа самарцы примут дома «Динамо».

    РПЛ. 7-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:0)
    Голы: Соболев, 42 (1:0). Ларссон, 54 (1:1). Тил, 90+2 (1:2)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Комбаров (Полуяхтов, 15), Кабутов, Антон, Гынсарь (Радонич, 62), Мияйлович, Канунников, Соболев (Голенков, 90+2)«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (С.Бакаев, 85), Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Тил, Мирзов (З.Бакаев, 61), ШюррлеПредупреждения: Гынсарь, 23. Джикия, 24. Зобнин, 29. Ларссон, 32. Радонич, 71. Анюков, 81. Айртон, 83. Гулиев, 90. С.Бакаев, 90+4
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