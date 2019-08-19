Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Франк Рибери и Роберт Левандовски
globallookpress.com
«Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», — заявил Берне.
До этого поступала информация о том, что полузащитником интересуются не только «железнодорожники». Якобы в услугах футболиста нуждаются московский «Спартак» и «Динамо». Спортивный директор вторых уже опроверг эту информацию.
Уже известно, что француз пока не собирается на пенсию после ухода из «Баварии». Игрок готов подписать контракт на 2 года при условии, что ему будут платить около 8 млн евро в год. 0