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    Агент Рибери рассказал о переговорах с «Локомотивом»

    Трансферы Локомотив
    Жан-Пьер Берне, представляющий интересы Франка Рибери, рассказал журналистам о том, как продвигаются его переговоры с представителями московского «Локомотива». Слова агента приводит портал Sports24.

    Франк Рибери и Роберт Левандовски
    Франк Рибери и Роберт Левандовски

    «Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», — заявил Берне.

    До этого поступала информация о том, что полузащитником интересуются не только «железнодорожники». Якобы в услугах футболиста нуждаются московский «Спартак» и «Динамо». Спортивный директор вторых уже опроверг эту информацию.

    Уже известно, что француз пока не собирается на пенсию после ухода из «Баварии». Игрок готов подписать контракт на 2 года при условии, что ему будут платить около 8 млн евро в год. 0

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