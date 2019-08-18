«Торпедо» — «Текстильщик»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ одержало победу над— 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, который отличился на 44-й и 60-й минутах. Еще один точный удар на 48-й минуте нанес Артур Галоян.

Гости, игравшие в меньшинстве с 15-й минуты, когда был удален Денис Фомин, забили гол престижа на 89-й минуте усилиями Алексея Горюшкина.

В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» занимает первое место (22 очка), а «Текстильщик» — 17-е (8 очков).

В параллельном матче «Ротор» у себя дома потерпел поражение от «Шинника» — 2:3.

У хозяев точные удары нанесли Мухаммад Султонов на 11-й минуте и Максим Ненахов на 54-й минуте.

В составе гостей авторами голов стали Алексей Пугин (15-я минута), Сергей Самодин (40) и Тимур Пухов (81).

«Ротор» опустился на третье место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), «Шинник» занимает шестую строчку (15 очков).

В еще одной встрече «Авангард» на своем поле разошелся миром с «Чайкой» — 1:1. 0