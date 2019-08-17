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    «Рубин» будет играть на стадионе «Центральный» до конца сезона

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    «Рубин» до конца сезона-2019/20 будет проводить домашние игры РПЛ на стадионе «Центральный», утверждает «БИЗНЕС Online».

    Стадион «Центральный»
    Стадион «Центральный»

    Как сообщает источник, поле «Казань Арены», на котором команда провела два последних года, не получится восстановить в этом сезоне после чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

    Отмечается, что в чаше стадиона «Казань Арена» готовят масштабное шоу, которое ставит продюсерский центр Игоря Крутого. Самого газона уже нет: траву сняли перед установкой конструкций. Стоимость работ оценивается в 90 миллионов рублей.

    Восстановительные работы завершат не раньше октября, а полностью газон будет готов только к лету 2020 года. 0

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