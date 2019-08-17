«Рубин» будет играть на стадионе «Центральный» до конца сезона

до конца сезона-2019/20 будет проводить домашние игры РПЛ на стадионе «Центральный», утверждает «БИЗНЕС Online».

Как сообщает источник, поле «Казань Арены», на котором команда провела два последних года, не получится восстановить в этом сезоне после чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Отмечается, что в чаше стадиона «Казань Арена» готовят масштабное шоу, которое ставит продюсерский центр Игоря Крутого. Самого газона уже нет: траву сняли перед установкой конструкций. Стоимость работ оценивается в 90 миллионов рублей.

Восстановительные работы завершат не раньше октября, а полностью газон будет готов только к лету 2020 года. 0