«Арсенал» — «Бернли»: счет матча — 2:1, обзор голов

В стартовом матче второго тура английской Премьер-лигипринимал

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

На 13-й минуте с передачи Даниэля Себальоса отличился Александр Ляказетт.

В концовке первого тайма Эшли Барнс позволил гостям отыграться, но на 64-й минуте Себальос записал себе в актив вторую голевую передачу, а Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный мяч.

В двух стартовых турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. У «Бернли» в активе осталось 3 очка.