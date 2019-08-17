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    Два ассиста Себальоса помогли «Арсеналу» обыграть «Бернли»

    «Арсенал» — «Бернли»: счет матча — 2:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Арсенал Календарь АПЛ
    В стартовом матче второго тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».

    Игроки «Арсенала»
    Игроки «Арсенала»

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

    На 13-й минуте с передачи Даниэля Себальоса отличился Александр Ляказетт.

    В концовке первого тайма Эшли Барнс позволил гостям отыграться, но на 64-й минуте Себальос записал себе в актив вторую голевую передачу, а Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный мяч.

    В двух стартовых турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. У «Бернли» в активе осталось 3 очка.

    АПЛ. 2-й тур
    «Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)
    Голы: Ляказетт, 13 (1:0). Барнс, 43 (1:1). Обамеянг, 64 (2:1)«Арсенал»: Лено, Монреаль, Папастатопулос, Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 83), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок, Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 46)«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд (Родригес, 61), Гвюдмундссон (Леннон, 72), Барнс, Макнейл
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