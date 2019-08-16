Точилин: Не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова несерьёзная

Главный тренер «Сочи»высказал мнение о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей командыза нанесённую травму форварду ЦСКА

Серб был дисквалифицирован на четыре матча.

«Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, фол был случайным.

Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со "Спартаком", так что травма не настолько серьёзная, какой могла показаться изначально», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Напомним, в компенсированное время встречи ЦСКА с «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову. После удара у Фёдора потекла кровь, и он был вынужден покинуть пределы поля.

Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания. 0