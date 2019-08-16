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    Точилин: Не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова несерьёзная

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказал мнение о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Серб был дисквалифицирован на четыре матча.

  • Миладинович дисквалифицирован на 4 матча за фол против Чалова
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    Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со "Спартаком", так что травма не настолько серьёзная, какой могла показаться изначально», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    Напомним, в компенсированное время встречи ЦСКА с «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову. После удара у Фёдора потекла кровь, и он был вынужден покинуть пределы поля.

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