«Динамо» Киев уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера

Руководство киевскогоприняло решение об увольнении с поста главного тренера. Об этом указано на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности.

О том, кто будет работать с командой в дальнейшем, будет сообщено позже», — указано в официальном сообщении на сайте «Динамо» Киев.

Напомним, что в рамках квалификации Лиги чемпионов киевский клуб не смог пройти бельгийский «Брюгге». На выезде «бело-синие» проиграли 1:0, а на своем поле сыграли вничью со счетом 3:3. 0