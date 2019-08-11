Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует

Игорь Черевченко
globallookpress.com
«Нервозность и ошибки в простых ситуациях объясню тем, что не выиграли ни одного матча в этом сезоне на своем поле. Хотели болельщиков порадовать, был груз ответственности. И думаю, все равно в голове остался негатив, от этого никуда не денешься.
А что порой били в аут — чем проще, тем лучше. Я так рассуждаю. Меня так всегда учили играть в защите. Техничный защитник — враг команды. Поэтому претензий нет. Вторая игра на ноль — уже радует», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».