Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует

Главный тренер тульскогопрокомментировал победу надв матче пятого тура РПЛ.

«Нервозность и ошибки в простых ситуациях объясню тем, что не выиграли ни одного матча в этом сезоне на своем поле. Хотели болельщиков порадовать, был груз ответственности. И думаю, все равно в голове остался негатив, от этого никуда не денешься.

А что порой били в аут — чем проще, тем лучше. Я так рассуждаю. Меня так всегда учили играть в защите. Техничный защитник — враг команды. Поэтому претензий нет. Вторая игра на ноль — уже радует», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Арсенал» одержал минимальную победу (1:0). 0