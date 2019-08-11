ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн«Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»
  • 16:46
    • ЦСКА сделал предложение по трансферу Кругового
  • 15:55
    • «Арсенал» минимально обыграл «Уфу»
  • 15:42
    • «Локомотив» и «Урал» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ
  • 13:59
    • «Рома» близка к подписанию защитника «Ювентуса»
  • 12:42
    • «Порту» и «Краснодар» рассудят итальянцы
    Все новости спорта

    «Арсенал» минимально обыграл «Уфу»

    «Арсенал» — «Уфа»: счет матча — 1:0, обзор гола

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Уфа Календарь РПЛ
    В рамках пятого тура РПЛ «Арсенал» в Туле принимал «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    «Арсенал» — «Уфа»
    «Арсенал» — «Уфа»

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте — Виктор Альварес пробил издали и мяч рикошетом от головы соперника залетел в сетку, дезориентировав голкипера.

    Этот гол так и остался единственным в матче.

    «Арсенал» набрал 10 очков и после своего матча поднялся на третье место в таблице РПЛ. У «Уфы» — 4 очка и тринадцатая позиция.

    РПЛ. 5-й тур
    «Арсенал» — «Уфа» — 1:0 (1:0)
    Гол: Альварес, 28«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Ткачев, 68), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Луценко«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60)Предупреждения: Ломовицкий, 21. Карп, 70
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в Москве
  • 01:43
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Сочи»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Колос» усталостью «Зари»?
  • «Колос» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Страсбур» начнет Лигу 1 с победы?
  • «Страсбур» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Удастся ли Сульшеру обыграть Лэмпарда?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы 00:440
  • 17:49
    • Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ
  • 17:33
    • «Интер» претендует на Ракитича
  • 17:18
    • Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует
    «Ливерпуль» — «Норвич» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» примет «Челси»Подробности матчей 1-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:460
  • Экспресс дня

  • Потеря Азара не пройдет бесследно
  • 5.21
    •
  • 17:01
    • «МЮ» подписал вундеркинда «Монако»
  • 13:58
    • «Монако» хочет подписать форварда «Севильи»
  • 13:45
    • Шарлия: Фернандес — это Месси правой бровки
    Салах и ван Дейк забили по голу Футбол Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул впередРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Норвич» Вчера в 15:090
  • 13:30
    • «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» на турнире в Казахстане
  • 09:00
    • Месси рискует пропустить старт сезона
  • 08:47
    • Нападающий «Краснодара» выбыл из строя на две недели
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие