«Арсенал» — «Уфа»: счет матча — 1:0, обзор гола

В рамках пятого тура РПЛв Туле принимал. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте — Виктор Альварес пробил издали и мяч рикошетом от головы соперника залетел в сетку, дезориентировав голкипера.

Этот гол так и остался единственным в матче.

«Арсенал» набрал 10 очков и после своего матча поднялся на третье место в таблице РПЛ. У «Уфы» — 4 очка и тринадцатая позиция.