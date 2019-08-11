«Арсенал» — «Уфа»: счет матча — 1:0, обзор гола

«Арсенал» — «Уфа»
«Арсенал» Тула
Счет в матче был открыт на 28-й минуте — Виктор Альварес пробил издали и мяч рикошетом от головы соперника залетел в сетку, дезориентировав голкипера.
Этот гол так и остался единственным в матче.
«Арсенал» набрал 10 очков и после своего матча поднялся на третье место в таблице РПЛ. У «Уфы» — 4 очка и тринадцатая позиция.
РПЛ. 5-й тур
«Арсенал» — «Уфа» — 1:0 (1:0)
Гол: Альварес, 28«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Ткачев, 68), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Луценко«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60)Предупреждения: Ломовицкий, 21. Карп, 70