«Арсенал» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Сильвестр Игбун
«Уфа»
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.
Начало встречи — в 14:00 мск.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На их победу дается коэффициент 2,15, на ничью — 3,23, а на победу «Уфы» — 3,85.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0