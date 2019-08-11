«Арсенал» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы тульскогона матч пятого тура РПЛ, который пройдет сегодня, 11 августа.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

Начало встречи — в 14:00 мск.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На их победу дается коэффициент 2,15, на ничью — 3,23, а на победу «Уфы» — 3,85.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0